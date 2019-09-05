Назван самый популярный у туристов город мира

Москва, 5 сентября. Бангкок занял первое место в ТОП-10 самых популярных городов у туристов. Об этом говорится в отчете Mastercard’s 2018 Global Destination Cities Index.

Установлено, что в прошлом году столицу Таиланда посетили 22,78 млн туристов, которые потратили во время отдыха 20,03 млрд долларов. На втором месте расположился Париж, который в 2018 году посетили 19,1 млн человек и потратили 14,06 млрд долларов. А замыкает тройку лидеров Лондон, принявший 19,09 млн туристов, которые совершили покупки на 16,47 млрд долларов.

Следом идут Дубай (15,93 млн человек), Сингапур (14,67 млн), Куала-Лумпур (13,79 млн), Нью-Йорк (13,6 млн), Стамбул (13,4 млн), Токио (12,93 млн) и Анталья (12,41 млн).

«Если смотреть на рейтинг городов по объему расходов путешественников, то на первом месте находится Дубай — там туристы тратят в среднем 553 доллара. Мекка вошла в ТОП-10 в прошлом году и осталась на втором месте второй год подряд. Также в десятке лидеров — Бангкок, Сингапур, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио, Пальма-де-Майорка и Пхукет», — говорится в докладе.

Ранее эксперты называли самую безопасную для туристов страну. Ей оказалась Финляндия, которая попала на первую строчку рейтинга The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019. Кроме того, иностранные гости могут чувствовать себя в безопасности в Исландии, Омане, Швейцарии, ОАЭ и Люксембурге. Самыми же опасными странами для путешественников признаны Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.