Правительство РФ утвердило правила оформления ДТП с мобильных устройств

Москва, 5 сентября. Правительство России утвердило правила оформления ДТП с помощью смартфона без участия сотрудников ГИБДД.

Правила передачи информации о ДТП по европротоколу начнут действовать в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях с ноября 2019 года. Для этого в пилотном режиме будет запущен сервис «Оформление европротокола онлайн».

Регистрация ДТП с использованием сервиса возможна при выполнении условий европротокола, Европротокол позволяет регистрировать аварии с участием двух транспортных средств. При этом оба участника должны иметь полисы ОСАГО. Кроме того, в ДТП не должно быть пострадавших.

В настоящее время существует возможность оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД, однако для этого участники аварии должны в течение пяти дней передать страховым компаниям заполненное извещение на бумаге.

Используя европротокол данные о ДТП можно будет зарегистрировать с помощью приложения, которое синхронизировано с порталом «Госуслуг». Кроме того, участники ДТП могут воспользоваться бортовым устройством системы реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Система реагирования передаст данные в автоматизированную систему ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА), где она будет доступна для страховщиков.

«Эти требования РСА установил еще в 2018 году и на основании них разработал мобильное приложение «ДТП.Европротокол», — сообщили в РСА.

Работа сервиса «Оформление европротокола онлайн» в пилотном режиме продолжится до октября 2020 года. Если работа сервиса будет признана успешной, он будет запущен по всей России. По мнению создателей сервиса, дистанционное оформление ДТП по европротоколу позволит сократить время регистрации аварии до 15 минут, что снизит количество пробок на дорогах, которые вызваны незначительными ДТП.