Фирма по аренде автомобилей подала иск против ФБК Навального на 1 млрд рублей

Москва, 5 сентября. ООО «ФЛАЙ АВТО» подало в московский Арбитражный суд исковое заявление к так называемому «Фонду борьбы с коррупцией» скандально известного блогера Алексея Навального с требованием одного миллиарда рублей. Информация об этом размещена на сайте «Электронное правосудие».

Согласно картотеке арбитражных дел, иск против ФБК зарегистрирован в суде 5 сентября. В качестве третьего лица, которого привлекли к делу, указан телеканал «Дождь». Других подробностей или документов, кроме суммы исковых требований, в карточке не содержится.

По информации из открытых источников, ООО «ФЛАЙ АВТО» зарегистрировано в Москве, принадлежит Дмитрию Леухину. Фирма занимается арендой и лизингом легковых автомобилей и легких автотранспортных средств.

Как предположил Telegram-канал «Арбитр», дело может быть связно с акциями «оппозиции» в Москве, формальным поводом для которых стал недопуск протеже Навального на выборы в Мосгордуму из-за фальсификаций.

Ранее стало известно, что глава штаба ФБК в Санкт-Петербурге Ольга Гусева реализовывала схемы Навального по отмыванию денег. Анализ всего двух отчетов фонда в Северной столице показал, что речь идет о сумме в размере около 900 тысяч рублей.

При этом 3 августа Следственный России инициировал уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей «Фондом борьбы с коррупцией» Навального. По данным ведомства, в течение двух лет — с 2016 по 2018 год — сотрудники ФБК и сообщники блогера легализовали полученную преступным путем денежную сумму.