Подразделения российской военной полиции продолжают распределять гуманитарную помощь среди жителей всех районов Сирии. Грузовики, загруженные различными продуктами питания, медикаментами и другими предметами первой необходимости, совершают поездки по многим местам в САР, чтобы добраться до тех, кто страдает от нелегких условий в период после войны.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в арабской республике запечатлел одну из гуманитарных акций, проведенных российскими военными. Очередная выдача гумпомощи населению Сирии состоялась в провинции Латакия.

Несколько грузовиков, преимущественно с продовольствием, прибыли на один из наиболее популярных рынков Латакии. Там сотрудники военной полиции РФ раздали гражданским лицам продуктовые наборы, содержащие консервы, муку, сахар и многое другое.

Граждане САР, в свою очередь, традиционно приветствовали и благодарили российских военных за их как гуманитарные, так и военные усилия, предпринимаемые на сирийской территории. Особенно за их решающую роль в борьбе с терроризмом и в освобождении городов и районов страны от «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

В ходе конфликта Россия поставляла гуманитарную помощь также и в наиболее напряженные районы арабской республики. В частности, поддерживала жизнедеятельность людей в осажденной части Дейр-эз-Зора на протяжении почти трех лет, сбрасывая грузы с провизией с вертолетов. Это помогло обеспечить выживание гражданских лиц, а затем способствовало снятию блокады.

В последние недели ВКС РФ оказывали активную поддержку Сирийской арабской армии (САА) на границах Идлиба и Хамы до введения перемирия 31 августа. До этого при помощи российской авиации там был освобожден целый ряд ключевых городов, находившихся под контролем джихадистов почти с самого начала кризиса. Во многие из них Центром по примирению враждующих сторон уже были доставлены продовольствие и лекарства.

Эта помощь предоставляется в рамках тесной дружбы между двумя странами. Таким способом российская сторона выражает солидарность с сирийским народом в попытке облегчить его бремя, наложенное нынешним кризисом и войной.

Ранее сотрудники российской военной полиции провели гуманитарную акцию в Восточной Гуте, приуроченную к 1 сентября. Военные, помимо продуктов, также раздали детям школьные наборы для старших и младших классов. Об этом также сообщал наш спецкорреспондент в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.