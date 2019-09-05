Невъездные в РФ сенаторы США встретились с украинскими силовиками

Киев, 5 сентября. Сенаторы из США Рон Джонсон и Крис Мерфи, которым запрещен въезд в Россию, прибыли в Киев, чтобы обсудить вопросы реформирования сектора безопасности Украины с секретарем СНБО Александром Данилюком, главой СБУ Иваном Бакановым и министром обороны Украины Андреем Загороднюком. Информация об этом появилась в официальном аккаунте посольства США на Украине в Instagram.

Сообщается, что гости из США прибыли в Киев для встречи с официальными лицами Украины, чтобы обсудить «крепкое» партнерство двух стран.

Как часто бывает, в беседе представителей этих двух государств нашлось место обсуждению так называемой «российской агрессии».

«Сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком, обсудили агрессию России и узнали о планах Украины по реформированию сферы безопасности», — говорится в сообщении.

Украинская сторона отметила, что с радостью приняла американских гостей. В последнее время США и Украина часто заявляют о крепком партнерстве и выстраивают далеко уходящие в перспективу планы.

Американские дипломаты, въезд в Россию которым был запрещен в рамках контрсанкций в ответ США, обвиняют РФ в необоснованном отказе выдачи российской визы. Однако российский МИД опровергает эти претензии и настаивает на том, что это «зеркальная» мера.