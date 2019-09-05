В Госдуме рассказали, как повысить интерес россиян к НПФ

Правительство РФ поддержало законопроект, который дает женщинам и мужчинам право выхода на негосударственную пенсию на пять лет раньше государственной, то есть в 55 и 60 лет соответственно. Это касается договоров с НПФ, заключенных после 1 января 2019 года. Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны быть более активными и позитивными, считает первый зампред комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Каждый гражданин России может начать самостоятельно откладывать средства на будущую пенсию в дополнение к государственной. Для этого нужно заключить договор о негосударственном пенсионном обеспечении с НПФ. По действующим сейчас условиям выплата средств начинается при достижении пенсионного возраста.

Проект поправок в закон «О негосударственных пенсионных фондах» был внесен в нижнюю палату парламента в конце мая. Авторы — группа парламентариев в числе которых руководитель думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и член думского комитета по финансовому рынку Дмитрий Скриванов.

«Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из НПФ в течение пяти лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате», — сообщил Дмитрий Скриванов.

В прошлом НПФ разочаровали основную массу населения России, говорит Тарасенко. Тем не менее из этой сферы ушли самые ненадежные НПФ, подчеркивает парламентарий.

«Большинство людей хотело, чтобы их средства находились в государственном пенсионном фонде. Именно в этот период произошло разорение НПФ. Однако сейчас на рынке остались крепкие компании», — заявил Тарасенко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Нынешние негосударственные пенсионные фонды должны быть более активными и позитивными, считает депутат.

«Нужно показывать больше примеров из западных стран, когда бабушки и дедушки путешествуют по миру благодаря дополнительной пенсии из НПФ», — говорит он.

Кроме того, как подчеркнула член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, российское законодательство предусматривает большие штрафы за нарушения пенсионного законодательства.

«В этом вопросе учитывается несвоевременность выплаты негосударственной пенсии. Поэтому во избежание этих огромных штрафов НПФ будут соблюдать закон и выплачивать все своевременно. Однако российские граждане должны знать о нововведениях и подавать соответствующие документы заранее в негосударственные пенсионные фонды для получения соответствующих выплат. Я думаю, что через профсоюзы и другие общественные организации нам удастся добиться того, чтобы люди знали об изменениях законодательства», — сказала Бессараб в беседе с ФАН.

Ранее пенсионный фонд России (ПФР) предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер не будет получать накопленную пенсию в виде ежемесячных выплат, но сможет забрать ее единовременно.

Комментируя ФАН предложение ПФР, директор департамента по информационной политике и связям с общественностью Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников отметил, что этот шаг нужно рассматривать в контексте ожидаемого перезапуска накопительной пенсионной системы.

Напомним, что с 2019 года в России началась пенсионная реформа. Возраст выхода на пенсию будет поэтапно возрастать, пока не достигнет в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом граждане, заключившие договора с НПФ до 1 января 2019 года, имеют право на выплату негосударственной пенсии по старым пенсионным границам — 60 и 55 лет, а у тех, кто заключил договор после 1 января 2019 года, право возникнет позднее — в соответствии с графиком повышения пенсионного возраста.