Провокатор Котов получил 4 года колонии за незаконные митинги

Москва, 5 сентября. Тверской суд Москвы приговорил Константина Котова к 4 годам колонии общего режима за многократные нарушения порядка проведения митингов. Прокуратура просила для него 4,5 года лишения свободы.

Отметим, что Котов уже не в первый раз нарушает правила организации митингов. По данным СК РФ, Котов ранее уже привлекался к административной ответственности за участие в незаконных митингах. Следователи установили, что Котов 10 августа участвовал в запрещенном шествии в центре Москвы, которое «оппозиционеры» провели после согласованного митинга-концерта. Мужчина игнорировал требования сотрудников правоохранительных органов, а также предпринял попытку скрыться от полиции, но был задержан.

Ранее его уже приговорили к пяти суткам ареста за участие в митинге в защиту фигурантов дела «Нового величия», а также к десяти суткам ареста за призыв выйти на акцию на Трубную площадь. Помимо этого, он был оштрафован на 20 тыс. рублей за участие в несогласованном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Отметим, что Котов стал вторым россиянином, осужденным по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». До него по этой статье проходил Ильдар Дадин, который в 2015 году получил три года колонии. Впоследствии ему сократили срок, а затем Верховный суд и вовсе отменил приговор.

В начале месяца Мосгоризбирком снял с выборов в Мосгордуму ряд кандидатов, допустивших нарушения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

С тех пор либералы практически каждую неделю проводят согласованные и несогласованные митинги, организованные блогером Алексеем Навальным и его сторонниками с целью оказания давления на избирательную комиссию и провоцирования конфликта с правоохранительными органами.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на полицейских. Организаторы беспорядков могут получить до 15 лет лишения свободы, если их вина будет доказана, а провокаторы — до 10 лет.