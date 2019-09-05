Путин принял участие в заседании Восточного экономического форума. События дня. ФАН-ТВ

Восточный экономический форум проходит в эти дни во Владивостоке. Масштабы поражают. На острове Русский собрались свыше 8,5 тысяч человек из 65 стран. За 5 лет количество участников выросло больше, чем в три раза. На форуме люди, которые развивают и хотят развивать российский Дальневосточный регион. Делают все, чтобы местным жителям в нем было комфортно. Для этого необходимо выводить на новый более высокий уровень здравоохранение, образование, сельское хозяйство и промышленность. Поэтому одна из важных задач форума — поиск инвесторов.

«Свободный порт Владивосток», «Территории опережающего развития», «Дальневосточные гектары». Эти проекты — очень важны для экономики региона. Они принесли почти полтриллиона рублей инвестиций и рабочие места для 40 тысяч дальневосточников.

Как отметил президент России Владимир Путин, регион с каждым годом меняется в лучшую сторону. На Дальнем Востоке планируют реконструкцию 40 аэропортов, создание медицинского кластера, разработку программы, по которой приезжие врачи и учителя будут получать двойные выплаты.

«Нам необходимо повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным. В этой связи мы вчера с коллегами — руководителями регионов — обсуждали этот вопрос; согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — подчеркнул российский лидер.

Пленарное заседание — одна из традиций форума. В этот раз участие в нем приняли почетные гости — президент Монголии, премьер-министр Малайзии, его коллега из Японии, Индии, заместитель премьера Госсовета КНР. На повестке также вопросы двухсторонних отношений.

На встрече премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал, что вместе с Москвой Нью-Дели рассматривает возможность совместного строительства судов.

«Быстрое и сбалансированное развитие Владивостока и дальнего Востока в соответствии с видением президента Путина гарантирует успех, потому что это очень реалистичное видение, основанное на ценных ресурсах, которые содержатся в этом регионе и безграничном таланте людей, которые живут в этом регионе», — отметил премьер-министр Индии.

Приятные новости и от представителей Японии. Премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что Токио упростит получение виз для россиян. Но пока не для всех, а только для тех, кто занят в развитии двухстороннего экономического сотрудничества и для студентов. Не обошел Абэ и тему мирного соглашения.

«Нашими усилиями устойчиво создается образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией. Владимир, давай сделаем все, чтобы мы продолжали двигаться к этой цели, пока мы не достигли ее», — предложил глава японского правительства.

Как отметил Владимир Путин, этот вопрос не решается за короткий срок, но Россия готова к переговорам.

Гостем форума стал и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он лично встретился с Владимиром Путиным. Стороны обсудили обмен удерживаемых лиц и возможное восстановление торговых и экономических отношений. Кроме того, политик отметил, что Владивосток похорошел до неузнаваемости.

Отметим, таких встреч, сегодня у президента России было несколько. С официальными представителями иностранных делегаций Владимир Путин общался и по отдельности.

Кстати, бизнесмены из Китая, Вьетнама, Японии, Индии и Монголии готовы к сотрудничеству с предпринимателями Дальнего Востока. Они рассматривают различные проекты. В том числе, и туристические. Судя по цифрам, это одно из перспективных направлений в бизнесе. Только в Приморье количество авиарейсов из Южной Кореи увеличилось в 10 раз. А несколько дней назад Владивосток встретил стотысячного туриста из Японии.