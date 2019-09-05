В ДНР заявили, что Киев за пять лет ни разу не попытался прислушаться к Донбассу

Донецк, 5 сентября. Украинские власти за пять лет ни разу не попытались прислушаться к Донбассу. Об этом в четверг заявила депутат ДНР Елена Шишкина.

«В ходе противостояния мы не увидели ни одной попытки Киева услышать голос Донбасса. Украина никогда не считалась с нашим мнением и продолжает вести политику, в которой нет места людям, говорящим на других языках», — пояснила она РИА Новости.

По словам Шишкиной, агрессивная политика Киева, который продолжает обстрелы и блокаду Донбасса, лишь убеждают Донецк и Луганск в правильности взятого ими курса на сближение с Россией. Она подчеркнула, что Москва, в отличие от Киева, ни на миг не оставляла ДНР и ЛНР.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов. За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов.

Украинская сторона заявляет, что не будет выполнять политическую часть «Минска-2», пока в Донбассе продолжается стрельба. Учитывая, что обстрелы осуществляет сама же украинская армия, Киев фактически заморозил мирное урегулирование конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании заявлял, что намерен сделать завершение войны в Донбассе задачей номер один, однако с момента своего избрания он не сделал ни одного шага в этом направлении и даже не отдал приказ прекратить обстрелы территорий ДНР и ЛНР.