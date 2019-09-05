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Причиной затопления катера в Крыму стал несчастный случай

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Причиной затопления катера в Крыму стал несчастный случай

Симферополь, 5 сентября. Причиной затопления прогулочного катера «Камелот» в Крыму у побережья Судака стал несчастный случай, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Источник опроверг информацию о перегрузе судна. На борту катера находились 12 пассажиров и капитан. Вместимость катера составляет 12 человек без учета капитана.

«Это в чистом виде несчастный случай, капризы природы. Выходили из Нового Света — шторма не было, а на подходе к точке крушения внезапно накрыло двумя волнами», — рассказал источник.

В экстренных службах добавили, что на борту катера было 15 спасательных жилетов, но надели их только пять человек. Согласно правилам, на данном типе судна необходимо иметь жилеты в наличии, а надевать их необязательно.

Катер затонул в 250 метрах от берега, 13 человек удалось спасти. Поиски одной пассажирки продолжаются, поисковые работы осложняются штормом.

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