Шариатские билборды на границе провинции Идлиб. Обзор пропаганды боевиков

Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии, которые все предыдущие недели работали на передовой и одними из первых среди других представителей СМИ вошли в отбитые у боевиков районы провинции Идлиб, изучили и запечатлели надписи, лозунги и пропаганду «на заборах» джихадистов. Разобраться в тонкостях пропаганды террористов помог специальный корреспондент ФАН Аббас Джума.

Напомним, в августе правительственные войска САР, наступая сразу с двух направлений, освободили стратегически значимый город Хан-Шейхун, сформировав тем самым кольцо окружения вокруг Аль-Латаминского выступа на севере соседней Хамы — другого ключевого форпоста террористов.

В скором времени и данный осажденный район целиком перешел под управление сирийской армии. Позже правительственным силам удалось заметно продвинуться вглубь террористического анклава — в направлении Маарет Ан-Нумана. В частности, были освобождены поселения Ат-Тамания, Хувейн Аль-Кебир. В настоящее время наступление приостановлено в связи с введением режима тишины с 06.00 31 августа.

Именно в этой местности и были сделаны представленные фото. Районы на границе Хамы и Идлиба были одними из самых укрепленных в период оккупации исламистов. Боевики заняли их еще в 2012 году и с тех пор активно пытались насаждать там свои порядки.