Greenpeace признала Крым российским

Москва, 5 сентября. Международная экологическая организации Greenpeace использует интерактивную карту пожаров в России, на которой Крым обозначен российским регионом. Об этом свидетельствует сайт российского филиала Greenpeace.

Greenpeace использует материалы картографического сервиса OpenStreetMap, картами которого также пользуются десятки всемирно известных коммерческих компаний и правительственных организаций. Карты OpenStreetMap используют Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times и ООН.

При этом еще в 2018 году руководство OpenStreetMap заявило, что считает Крым частью России. На картах OpenStreetMap полуостров подписан как Республика Крым, а названия городов указываются на русском языке. Стоит отметить, что основателем сервиса OpenStreetMap является британец Стив Кост, а штаб-квартира проекта находится в Лондоне.

Greenpeace является международной независимой организацией, которая была основана в 1971 году в Канаде. Организация уделяет внимание вопросам глобального изменения климата, сокращения площади лесов, чрезмерного вылова рыбы и другим экологическим проблемам.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».