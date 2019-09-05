Украинский депутат призвал запугать Россию ракетой «с камушками»

Киев, 5 сентября. Депутат Киевсовета от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для того, чтобы «запугать» Россию.

По его словам, ядерного арсенала у страны нет, а обычные ракеты имеют слишком малую дальность полета. В связи с этим Сиротюк призвал нацепить боеголовку на космическую ракету, которая точно долетит до Москвы.

«Мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы. На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу», — отметил он, выступая на молодежном семинаре «Школа патриотизма».

Депутат добавил, что за пять лет Украина так и не создала боевую ракету, которая способна преодолеть расстояние в 500 км. Однако если украинские чиновники перестанут грабить «Укроборонпром» и дадут заказ «Южмашу», то через год страна получит вожделенную ракету малой дальности, и тогда, как полагает Сиротюк, «Россия задумается».

Ранее бывший заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Радковец предложил заменить бесполезные бронекатера, составляющие так называемый «москитный флот», на американские фрегаты. При этом он не стал уточнять, на какие средства Киеву предстоит покупать дорогостоящие американские корабли с учетом того, что Украина сама вот уже пять лет живет на кредиты США и ЕС.

Отметим, что Соединенные Штаты уже предоставляли Украине морскую технику бесплатно, однако тогда речь шла о списанных патрульных катерах, построенных 31 год назад, а не о фрегатах.