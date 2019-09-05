Эрдоган пригрозил открыть сирийским беженцам двери в Европу

Анкара, 5 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для беженцев из Сирии в том случае, если Анкара не получит международной поддержки в решении проблемы с их размещением. С соответствующим заявлением он выступил перед членами правящей Партии справедливости и развития.

«У нас нашли приют четыре миллиона беженцев. До какого-то момента мы тянем этот груз, но извините, мы не можем это делать бесконечно», — сказал Эрдоган.

Президент поставил условие — Анкара откроет сирийским беженцам двери в Европу в случае, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии.

«Конечно, мы продолжить поддерживать беженцев, пока сможем. Но есть опасность новой волны беженцев», — заключил он.

Напомним, на территории Турции остаются сирийские беженцы, которые бежали из родной страны еще в 2013–2015 годах — в активную фазу конфликта. В марте 2016 года Европейский союз и Анкара согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом, предусматривающий оказание финансовой помощи турецкой стороне на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегальных мигрантов, сумевших добраться до Греции, и прием на территории Евросоюза «официальных» мигрантов-сирийцев.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Москва помогает Дамаску также в вопросе восстановления инфраструктуры после боевых действий. Власти Сирии ждут возвращения беженцев в свои дома. Согласно представленному ранее совместному докладу России и Сирии, на сегодняшний день в государство вернулось уже более миллиона граждан — 1 919 475 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.