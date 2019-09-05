Задержанного в Неаполе россиянина намерено обвинили в шпионаже, считает эксперт

Военный аналитик Андрей Красноперов выразил уверенность, что США намеренно обвиняют Коршунова в шпионаже, так как это может сорвать сделки ОДК.

Ранее стало известно, что директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов был задержан в Италии по запросу США. Его подозревают в экономическом шпионаже.

В свою очередь МИД РФ оценивает задержание Коршунова как проявление недобросовестной конкуренции. В настоящее время российские дипломаты получили консульский доступ к нему и оказывают всю необходимую помощь и юридическую поддержку. В пресс-службе ОДК, как сообщает «Интерфакс», заявили, что их сотрудник не причастен к совершению каких-либо противозаконных поступков и пообещали сделать все, чтобы защитить его.

Комментируя ситуацию, военный аналитик Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что согласен с утверждением МИД РФ о неправомерности задержания Коршунова.

«Это такая стратегия. Даже если он директор по развитию бизнеса в ОДК, он все равно в курсе всех дел своей компании, он знает о новых разработках, документации и остальном. Это часть шпионской работы США, его явно отслеживали перед задержанием. Любого человека можно арестовать, был бы только предлог, а он, как мы знаем, может быть искусственно создан. Так и здесь — сначала задержали, а дальше уже будут копать под него, придумывать какой-нибудь «криминал», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, любая информация, так или иначе связанная с высокотехнологичной продукцией, будь то авиатехника или двигателестроение, является стратегически важной и строго охраняется. И в данном случае Коршунов мог приехать в Италию для важных переговоров.

«Вот они и дали заказ отслеживать конкретного человека. Возможно, он где-то с кем-то встретился, поговорил с таким же техническим специалистом как он, может даже маячило заключение выгодных контрактов. А американцам это не понравилось, вот специально и отправили запрос на задержание, чтобы вставить палки в колеса нашего двигателестроения, тем более он не последний человек в ОДК. Все это специально, все сшито белыми нитками. Заказ сделан, итальянцы сыграли свою роль. У нас все люди, которые более-менее занимаются нашей оборонной промышленностью, все под колпаком, их отслеживают спецслужбы США, всегда ведут», — продолжает Красноперов.

Соответственно после задержания должно пройти какое-то время, за которое представители США проведут «расследование», которое не выявит каких-либо противоправных действий со стороны Коршунова, после чего извинятся и отпустят. Однако за это время может произойти много интересного.

«Человек уже просидел там какое-то время, а важные заказы ушли, а сделки сорвались. Так что задержанного в Неаполе россиянина намеренно обвинили в шпионаже, чтобы причинить вред ОДК и соответственно России», — заключил аналитик.

Александр Коршунов является директором по развитию бизнеса этой корпорации. Окончил Московский энергетический институт и Дипломатическую академию МИД СССР. Работал в МИД РФ.