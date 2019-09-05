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ФАН-ТВ
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Петербургских спасателей наградили новой техникой. ФАН-ТВ

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Сотрудников поисково-спасательных служб 5 сентября наградили почетными грамотами, а также вручили ключи и документы от новой спасательной техники. Торжественное мероприятие проходило на территории яхт-клуба «Балтиец».

Петербургских спасателей наградили новой техникой. ФАН-ТВ

«Уже много лет поисково-спасательная служба Петербурга в своей повседневной деятельности в круглосуточном режиме выполняет широкий комплекс задач по оказанию помощи людям чрезвычайных ситуациях на территории и акватории города», — отметила важность и мощь ПСС председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

Благодаря руководству службы, поддержке Комитета и депутатам постоянно совершенствуются и внедряются инновационные образцы спасательной техники. Начальник центра ГИМС Александр Радько вручил ключи от новенькой служебной техники: три спасательных маломерных судна и три аварийно-спасательных машины спасения на водах.

Петербургских спасателей наградили новой техникой. ФАН-ТВ

«Та техника, которая приходит на смену, на модернизацию, она необходима для спасения человеческих жизней. И можно сказать с уверенностью, что город в надежных, крепких руках спасателей и пожарных», — отметил начальник ПСС Юрий Данчук.

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