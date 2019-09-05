В колледжах России с 2021 года перестанут обучать слесарей и автомехаников

Москва, 5 сентября. Министерство просвещения России выступило с предложением завершить прием абитуриентов на ряд направлений и специальностей среднего профессионального образования с 2021 года. В перечне оказались 9 профессий и 23 специальности. Соответствующий приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Эта мера направлена на прекращение обучения по ряду устаревших программ, которые не соответствуют требованиям современного рынка труда, но она не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям, передает «ФедералПресс».

Согласно проекту, в будущем может быть закрыт прием на обучение таким профессиям, как токарь-универсал, лаборант-аналитик, автомеханик, слесарь, мастер отделочных строительных работ, фрезеровщик-универсал, станочник, оптик-механик, а также по направлениям «монтаж» и «техническая эксплуатация промышленного оборудования».

Недавно глава Минобрнауки Ольга Васильева рассказала, что почти 100 позиций вскоре исчезнут из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, но вместо них в колледжах появятся новые актуальные специальности. Этот должен быть изменен с 1 сентября 2020 года.

А «ФедералПресс» ранее рассказывал о том, что сейчас в России высоким спросом пользуются рабочие специальности. Так, например, самой востребованной является профессия стропальщика, а за ней идет профессия сварщика.

Пока проходит только первый этап работы по обновлению перечня профессий и программ подготовки.