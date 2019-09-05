Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Идлибе

30
0 Оставить комментарий

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Идлибе

Москва, 5 сентября. Сообщения о гибели российских военнослужащих в сирийском Идлибе не соответствуют действительности, заявила пресс-служба Минобороны России. 

«Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Министерство обороны России подчеркнуло, что в районе населенного пункта Джурин никаких «наблюдательных постов» российской стороны нет.

Ранее в СМИ появились сообщения, что трое военных РФ погибли в Сирии, еще двое были ранены. В Минобороны констатировали, что автор публикации ранее уже не раз представлял читателям непроверенную информацию на основе слухов.

infox - new
Источник: Пресс-служба министерства обороны России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров