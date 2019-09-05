Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Идлибе

Москва, 5 сентября. Сообщения о гибели российских военнослужащих в сирийском Идлибе не соответствуют действительности, заявила пресс-служба Минобороны России.

«Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Министерство обороны России подчеркнуло, что в районе населенного пункта Джурин никаких «наблюдательных постов» российской стороны нет.

Ранее в СМИ появились сообщения, что трое военных РФ погибли в Сирии, еще двое были ранены. В Минобороны констатировали, что автор публикации ранее уже не раз представлял читателям непроверенную информацию на основе слухов.