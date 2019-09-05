Названы самые высокооплачиваемые модели Британии

Лондон, 5 сентября. Актриса и звезда подиума Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой моделью Британии. Об этом сообщило издание Metro.

Звезда фильма «Отряд самоубийц» заработала в прошлом году 21,5 миллиона футов стерлинга, увеличив свой доход за позапрошлый год в два раза. Делевинь получала 59 тысяч футов стерлингов в день.

Актриса смогла обойти таких звезд подиума, как Кейт Мосс и Рози Хантингтон-Уайтли. Согласно сведениям газеты, Мосс заработала за 2018 год девять миллионов фунтов стерлингов, а жена актера Джейсона Стейтема — восемь миллионов фунтов стерлингов.

Некоторое время назад 27-летняя знаменитость говорила, что хочет оставить карьеру модели и посвятить себе актерскому мастерству. Но модель пока остается в фэшн-индустрии.

Кара Делевинь начала свою актерскую карьеру в 2012 году. Она исполнила роль в картине Джо Райта «Анна Каренина». Позже модель стали звать в другие проекты. Популярность Делевинь как актрисы принес «Отряд самоубийц», где ее партнерами по фильму были Уилл Смит, Марго Робби, Джаред Лето и Джай Кортни.