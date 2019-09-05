Сирия, 5 сентября. Один из высокопоставленных протурецких боевиков пострадал в результате взрыва в Африне. Новая братская могила жертв исламистов была обнаружена на севере Хамы. Террористы ИГ1 подозреваются в проведении вылазки в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести работу по разминированию освобожденных районов Дамаска; обнаружили еще одну братскую могилу и тайник боевиков в северной части Хамы.

Курды: обвиняются в минировании автомобиля протурецких исламистов южнее Африна; завершили демонтаж укреплений у Тель-Абьяда на севере Ракки.

«Исламское государство»1: подозревается в организации новой вылазки к северо-западу от Ракки.

ВС Ирака: вместе с «Хашд Аш-Шааби» понесли потери в результате атаки неизвестных боевиков в провинции Салах Эд-Дин.

Провинция Дамаск

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что четыре сотрудника Центра геологии в Дамаске пережили взрыв поблизости от города Думейр к северо-востоку от столицы. Их автомобиль подорвался на мине, которая, как предполагается, была заложена боевиками еще во время оккупации данных территорий. По информации интернет-портала Al Manar News, трое из тех, кто находился в машине, получили осколочные ранения, один погиб. Как известно, на данный момент инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) полностью завершили разминирование 24 населенных пунктов, уничтожив 163 тонны взрывчатых веществ, оставленных джихадистами. Тем не менее работы по разминированию в остальных поселениях провинции пока все еще продолжаются.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что к югу от Африна прогремел взрыв. Автомобиль протурецких исламистов детонировал после дистанционной активации заложенной в нем бомбы в районе населенного пункта Басута. В результате инцидента тяжелые ранения получил один из высокопоставленных главарей исламистов. Более подробные сведения пока уточняются. Активисты вооруженной оппозиции обвиняют в организации взрыва курдскую группировку «Силы освобождения Африна», члены которой осуществляют подпольную деятельность в контролируемых протурецкими силами районах в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Ракка

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что к северо-западу от административного центра провинции было найдено тело мужчины. Нападавшие застрелили сирийца недалеко от ферм Аль-Аднания. Предполагаемыми организаторами налета считаются боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Тем не менее интернет-порталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о причастности джихадистов к убийству.

Между тем «Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают ликвидировать фортификационные сооружения, размещенные на сирийско-турецкой границе, в рамках американо-турецкого соглашения о формировании «зоны безопасности». По предварительным данным, полностью завершился демонтаж укреплений вблизи пограничного города Тель-Абьяд.

Провинция Хама

Еще одна братская могила жертв боевиков была обнаружена в районе города Аль-Латамина в северной части Хамы. Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлели вскрытие захоронения, из которого были извлечены несколько человек. Кроме того, согласно информации новостного портала SANA News, во время обследования освобожденных территорий военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) также было найдено убежище исламистов группировки «Джейш Аль-Изза», из которого было изъято большое количество оружия и боеприпасов. В числе прочего в укрытии содержались минометы, пусковые установки, ракеты и артиллерийские орудия. Напомним, Аль-Латамина и несколько близлежащих населенных пунктов перешли под контроль сил САР 23 августа.

Ирак

Информационный портал ANF News сообщает о новом нападении террористов «Исламского государства» в провинции Салах Эд-Дин. Джихадисты организовали вылазку неподалеку от населенного пункта Тикрит. По предварительным данным, развернувшиеся столкновения привели к гибели как минимум пяти сотрудников сил внутренней безопасности или членов проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби».

Тот же интернет-портал сообщает о новом взрыве в провинции Дияла в районе города Аль-Микдадия. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Предполагается, что СВУ было заложено боевиками так называемых спящих ячеек террористической группировки. В ходе обысков, впоследствии проведенных в данном районе, удалось обнаружить и обезвредить еще три СВУ, установленных джихадистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.