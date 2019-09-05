Провокатору Котову грозит более 4-х лет колонии за участие в незаконных митингах

Москва, 5 сентября. Тверской суд Москвы признал активиста, члена участковой избирательной комиссии Константина Котова виновным по уголовной статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов.

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ», — приводит слова судьи РИА Новости.

Гособвинение просит назначить для обвиняемого «наказание в виде четырех лет и шести месяцев колонии общего режима». По данным следствия, Котов ранее уже привлекался к ответственности за участие в незаконных митингах 2 марта, 13 мая и 12 июня. Кроме того, ему был назначен штраф за отказ соблюдать законные требования полиции в ходе согласованной акции 10 августа.

Напомним, политические митинги прошли в Москве в июле и августе текущего года, в том числе несогласованные сходки. Поводом для проведения акций стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста ФБК Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Накануне Мещанский суд Москвы приговорил участника несанкционированного митинга в Москве 27 июля Евгения Коваленко к 3,5 годам колонии за насилие в отношении представителя власти. Следствия установило, что Коваленко принимал участие в двух эпизодах насилия в отношении полицейских, которые обеспечивали безопасность на незаконном митинге.