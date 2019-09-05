Запад признал превосходство «кувалды» МиГ-21 над «скальпелем» F-22

Москва, 5 сентября. Западные СМИ признали превосходство старенького российского истребителя МиГ-21 над новым и навороченным американским F-22 Raptor. Мilitary Watch Magazine сравнил американский самолет со скальпелем, а российский — с кувалдой, и несмотря на это отдал предпочтение второму.

Издание отметило, что F-22 является точным и сложным инструментом, который имеет высокую боевую эффективность. Однако при этом Raptor гораздо более дорогой в производстве и обслуживании, а из-за нехватки таких же дорогих запасных деталей американский истребитель вынужден подолгу простаивать в ангаре. В итоге получается, что хваленый «скальпель» больше времени проводит на земле, чем в воздухе, что снижает его КПД.

Кроме того, будучи сложным механизмом, Raptor является довольно капризной машиной. Он весьма чувствителен к дождю и другим неблагоприятным летным условиям, а для полетов ему требуется идеальная взлетная полоса.

В то же время «кувалда» МиГ-21 является куда более надежной, дешевой и неприхотливой машиной — простой в обслуживании и способной совершать большое количество вылетов, что и было доказано во время военной операции ВКС РФ в Сирии.

«Хотя F-22 может стоить в 100 раз дороже, чем МиГ, в такой ситуации он будет действовать гораздо хуже, и, вероятно, останется на земле в течение нескольких недель из-за нехватки запасных частей», — пишет Мilitary Watch Magazine.

Издание пришло к выводу, что сложные истребители, вроде Raptor могут доставить США массу проблем в случае затяжной войны.