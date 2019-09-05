Заслуженный учитель РФ ответил Грефу, предложившему «убить экзамены»

Москва, 5 сентября. Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург прокомментировал желание главы Сбербанка Германа Грефа «убить экзамены».

Руководитель крупнейшего банка России Герман Греф на полях ВЭФ рассказал, что из-за экзаменов пропадает желание учиться.

«Одна из моих личных целей – убить экзамены», – сказал Греф.

При этом он не пояснил, каким образом будут набирать сотрудников в коллектив Сбербанка. Доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург считает, что к этим словам стоит относиться с иронией.

Он отмечает, что вносить предложения об улучшении системы образования должны компетентные лица. Ямбург добавил, что оценки — это обратная связь учителя с учениками.

«В этом случае хочу предложить господину Грефу отменить все собеседования для приема работников в банк», — сказал эксперт, передает МИР24

Школа оценивает работу ученика, экзамены также важны в университете. Во взрослой жизни уже нет оценок, но есть премии или штрафы, карьерный рост. Ямбург уверен, что только экзамены способны показать, где есть пробелы в знаниях.

Только благодаря этой системе школьники входят во взрослую жизнь подготовленными, они будут знать, что их оценивают.

Ранее учителя отреагировали на слова Грефа об экзаменах. Они отметили, что ЕГЭ является хорошим экзаменом, который позволяет оценить знания школьников.