Москва приняла III Климатический форум городов. ФАН-ТВ

Как природные изменения влияют на здоровье, рассказали на III Климатическом форуме городов. Ежегодная встреча экспертов прошла в парке «Зарядье». Специалисты из более чем 20 стран обсуждали на уровне муниципалитетов, регионов и стран технологии, способные защищать жителей в условиях изменения климата. Так за последние восемь лет благодаря работе с транспортной системой города уровень выбросов в атмосферу сократился на 22%. Кстати, транспорт Москвы развивается за счет трансформации общественного транспорта. За те же восемь лет был полностью обновлен автопарк.

«Все люди Земли, наверное, чувствуют, что меняется климат. Это угроза, и она сейчас выходит на первое место в мире по сравнению с другими угрозами. Неслучайно, потому что как раз сегодня на пленарной сессии все докладчики упоминали о том, что количество анормальных явлений по всему миру увеличилось за последние десять лет практически в два раза. И в принципе есть тенденция к тому, что этих неблагоприятных событий будет увеличиваться. Поэтому, конечно, каждый человек должен об этом задумываться», — уточнил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Экологические программы уже давно стоят в центре интересов и деятельности столичных властей. Дополнительный толчок даст подписанный двусторонний договор между правительством Москвы и ВОЗ.

«Создание необходимых условий для работы со Всемирной организацией здравоохранения — это важный основополагающий документ. Сегодня в состав организации входят 26 государств, 46 городов. Москва на равных правах вошла в этот состав. Мы будем пользоваться всеми достижениями, которые есть в мировой практике, но у нас самих есть, что показать, что предложить, и вести совместную работу», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Главная тема форума — устойчивое развитие городов. В программе десятки заседаний, дискуссии и воркшопы. Как отмечают эксперты, проблемы экологии стоят над политикой, но политику стоит применять для улучшения этой системы. В частности, реализованная программа мэра Сергея Собянина «Миллион деревьев» продолжает развиваться. В ее рамках высадили уже больше 2,5 млн деревьев и кустарников.