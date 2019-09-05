Кадыров оценил острый и оригинальный юмор Путина

Грозный, 5 сентября. Высказывание президента РФ Владимира Путина о том, на что, по его мнению, молодежи следует тратить энергию, обязательно войдет в сборники его известных цитат. Такую оценку шутке российского лидера дал глава Чечни Рамзан Кадыров.

На полях Восточного экономического форума один из журналистов, обращаясь к президенту, заявил, что в России разная молодежь: одна, например, в «Сириусе», а другая по субботам «выходила на улицы в последнее время».

«Вот эта молодежь, это ваша молодежь?» — поинтересовался он у главы РФ.

Российский лидер, отвечая на вопрос, вспомнил слова японского премьер-министра Синдзо Абэ. Глава иностранного правительства заявил, что в стране «начали быстрее ходить», сообщил Путин. При этом, по словам президента РФ, «скажем, у нас, в Чечне или Дагестане, ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию».

Как отметил Кадыров, юмор в политике порой может привести к большим результатам, чем продолжительные обсуждения вопросов. При этом позволить себе шутить во время встреч с государственными деятелями может только исключительно умудренный опытом, волевой и уверенный в себе и своих силах лидер, подчеркнул глава Чечни.

«Юмор должен быть добрым, но острым и оригинальным… Именно таким высоким искусством политического юмора владеет президент России», — заключил Кадыров.

Напомним, юбилейный ВЭФ проходит в столице Приморского края, он завершится 6 сентября. Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», декан Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что принятые на ВЭФ решения влияют на экономику не только стран большого Дальнего Востока, но и на всю мировую экономику.

Ранее на полях форума Путин пошутил о предельном возрасте пребывания в политике. Его попросили прокомментировать заявление премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о поднятии предельной планки пребывания в политике, которая в этой стране составляет 95 лет.