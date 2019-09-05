Украинская разведка смоделировала восемь военно-политических сценариев для Киева

Киев, 5 сентября. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины смоделировали восемь военно-политических сценариев, которые могут предполагать применение военной силы. Об этом сообщил представитель ведомства Вадим Скибицкий.

По его словам, сотрудники ведомства проанализировало возможное развитие ситуации в мире и Европейском регионе на ближайшие 10 лет. На основе этих данных были смоделированы восемь военно-политических сценариев с участием Украины. При этом четыре сценария обещают Киеву безрадостное будущее, так как ведущую в них роль будут играть Вооруженные силы Украины.

«Первое, это вооруженная агрессия против нашего государства. Второе, это внутренний конфликт на территории нашего государства, который может быть поддержан извне… Следующий – это возможный пограничный конфликт... И четвертый сценарий – это втягивание Украины в противостояние между мировыми державами», — рассказал Скибицкий в интервью изданию Ukrinform.

По его словам, Киев может быть втянут вУкраинская разведка смоделировала безрадостное будущее для Киева на ближайшие 10 лет

источник масштабный конфликт с участием мировых держав. Скибицкий считает, что подобный конфликт может возникнуть в странах Балтии. Он также добавил, что ведомство информирует президента Украины Владимира Зеленского о событиях, которые происходят в других странах и затрагивают украинские интересы.

«Я говорю не только о военном аспекте. Та же сфера борьбы с терроризмом, вопросы незаконной миграции и тому подобное. Это уже региональные угрозы, которые все больше проявляются в современных условиях», — отметил Скибицкий.

Ранее экс-депутат Рады Алексей Журавко опубликовал документ Минобороны Украины под грифом «для служебного пользования». Документ свидетельствует о деградации украинской армии, которая значительно ускорилась после прихода к власти Владимира Зеленского.