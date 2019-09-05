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Иран отпустил россиянина и шесть других членов экипажа с задержанного британского танкера

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Иран отпустил семь членов экипажа с задержанного британского танкера

Тегеран, 5 сентября. Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе, могут покинуть Иран. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

«Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана. Среди семерых отпущенных есть один гражданин России, электромеханик», — сообщил Ганенко в комментарии РИА Новости.

Представитель посольства РФ в Тегеране добавил, что в настоящий момент на судне остается минимальная часть экипажа для того, чтобы танкер мог выйти в море и продолжить плавание.

В июле иранские военные задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Судно сопроводили в порт «Бендер-Аббас». Сообщалось, что состоящий из 23 человек экипаж, в том числе три россиянина, находятся на борту танкера.

При этом ранее власти Гибралтара при поддержке британских военных задержали шедший под флагом Панамы супертанкер Grace 1. Поводом для задержания стали подозрения в доставке сырой нефти Сирии, что нарушает санкции Евросоюза. Тегеран потребовал освободить танкер.

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Источник: РИА Новости
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