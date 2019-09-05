Ивлеева вышла замуж и сменила фамилию

Москва, 5 сентября. Блогер Настя Ивлеева вышла замуж на рэпера Алексея Узенюка, больше известного как Элджей.

В Сети опубликованы данные из Единого государственного реестра юридических лиц, где Ивлеева зарегистрированная как индивидуальный предприниматель. Данные свидетельствуют о том, что популярная блогерша сменила фамилию на Узенюк, что подтверждает слухи о ее свадьбе с рэпером. Запись была внесена 3 сентября, передает «Газета.ru».

После свадьбы новобрачные отправились в медовый месяц на Сицилию. Бывшая Ивлеева и Элджей путешествует на арендованной яхте по побережью Средиземного моря и иногда делятся с подписчиками фото- и видеоотчетами о своем отпуске.

В декабре 2018 года Элджею запретили въезд на Украину. Рэпера признали угрозой безопасности стране. В феврале этого года аналогичная ситуация произошла и с Ивлеевой. Девушка прилетела в Киев из Минска. В ходе пограничного контроля на Украине выяснилось, что она была в Крыму в 2017 году, передает RT.

Пара вместе с 2018 года. Ивлеева ранее назвала в одном из постов в социальных сетях Элджея мужем. Кроме того, поклонники в одном из ее видео заметили на рабочем столе компьютера папку «Свадьба». Впрочем, блогер не сильно скрывала факт вступления в брак: девушка неоднократно «случайно» демонстрировала очень похожее на обручальное кольцо на безымянном пальце в сториз своего Instagram.