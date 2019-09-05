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Дипломатов допустили к задержанному в Италии россиянину

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Дипломатов допустили к задержанному в Италии россиянину

Рим, 5 сентября. Власти Италии допустили сотрудников консульства РФ до россиянина Александра Коршунова, который был задержан в конце августа.

«Ему оказывается вся необходимая помощь и юридическая поддержка. Посольство находится на постоянной связи с представителями компетентных органов Италии, продолжая разбираться в ситуации», — пояснили ТАСС в министерстве иностранных дел РФ.

Сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации Коршунов был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя на основании ордера, выданного США.

Отметим, что это уже не первый случай задержания россиян в Италии. В мае итальянские власти арестовали российского бизнесмена Андрея Смышляева, объявленного Россией в розыск. Предприниматель подозревается в преднамеренном банкротстве компании «Трек».

Согласно материалам следствия, бизнесмен заключил договор на поставку товара на сумму в 34,6 млн рублей, однако не заплатил по взятым на себя обязательствам 2,85 млн рублей в декабре 2015 года. После этого в марте 2016 год «Трек» был объявлен банкротом.

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