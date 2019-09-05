Триполи сегодня: фоторепортаж. Часть 1

Корреспонденты ФАН подготовили фоторепортаж из столицы Ливии.
Чем сегодня живет столица Ливии? Как выяснили корреспонденты Федерального агентства новостей Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис, работающие в стране уже вторую неделю, в Триполи множество разрушенных в ходе гражданской войны домой, оставленные на улицах разбитые автомобили и нищета. Но при этом жизнь в городе бьет ключом.
Один из выходов Старого города (он же — Метига) выходит на местный морской порт, откуда сотни рыбаков ежедневно выходят в Средиземное море за уловом.
Узкие улочки Метиги довольно опасны, но не из-за живущих тут мигрантов из соседних африканских республик, а из-за старых зданий, которые местные укрепляют своими силами.
Разобранная кладка в стене Старого города, через которую видно часть современного Триполи.
Стена Метиги — как у крепости, потому что когда-то давно этот городок и был крепостью. И не думайте, что лестница на фото — была легким препятствием на пути врагов…
...Попасть на лестницу можно было только преодолев вот такие пушки.
Наследие Рима — триумфальная арка Марка Аврелия.
Главная площадь Метиги, каждую пятницу здесь настоящий ажиотаж, потому что «открывается» нелегальная валютная биржа и начинаются торги.
Посудная лавка в одном из переулков Старого города. Тут даже светильники есть.
А также подносы, огромные кастрюли и шпиль для мечети.
Торгуют тут и золотом, есть как ухоженные, красивые лавки, так и продажа драгоценностей из-под полы.
Стены Метиги плавно переходят в музей истории Триполи. Он сокрыт внутри вот этого «бастиона».
Кстати, именно с этой стены Каддафи обращался к ливийцам во время первых дней революции.
Местами Триполи выглядит почти как современный мегаполис.
Но чаще тут встречается традиционная арабская архитектура. Особенно красивы здесь мечети.
Возле Площади Мучеников (она же — Зеленая площадь) есть даже искусственный пруд. Только вот прокат лодок закрыт. И только гусь одиноко плавает по застоявшейся водной глади.
Следы запустения тут попадаются часто. Вот, например, одна из мечетей, чей шпиль изрядно потрепало время.
Фонтан на центральной площади столицы Ливии почти всегда сухой. Включают его (впрочем, как и остальные фонтаны в городе) крайне редко.
Флаги тут повсюду. Правда, частенько попадаются рваные или просто пыльные. И лишь возле некоторых домов, госучреждений и общественных мест за флагами следят и поддерживают их в чистоте и сохранности.
Местами город выглядит настолько по-европейски, что не верится, будто ты в африкано-арабской стране. Но шпили мечетей и пальмы все же помогают вспомнить, что здесь совсем другая жизнь и культура.
А это один из местных автосалонов. В Триполи заняться этим бизнесом может любой, у кого достаточно денег, так как салоны официальных дилеров закрылись с приходом гражданской войны.
Автострады, многоэтажки, пальмы… Этот город выглядит как самый настоящий рай для туристов.
Разнообразие мечетей поражает, они тут самых разных форм и цветов. И каждая по-своему красива.
Здесь беззаботно гуляют самые обычные гуси.
Но беззаботная жизнь тут — иллюзия. Следы гражданской войны повсюду. Вот, например, плакат против вмешательства ОАЭ в дела Ливии.
А это табличка на входе в местный рыбный рынок: «Не курить. Не входить с оружием».
Бывшее здание одного из местных силовых ведомств. Теперь пустует и заброшено. Оно попало под ракетный удар.
Граффити на разрушенном крыльце.
И сквозная дыра от ракеты сквозь все этажи.
А это «Беседка Каддафи». Была взорвана специальным зарядом изнутри.
Большинство детских площадок и аттракционов покрыты пылью и мусором.
То и дело попадаются разрушенные здания.
И брошенные автомобили, ржавеющие под палящим солнцем.
Мусор убирают далеко не везде. Из-за экономического кризиса работников просто не хватает.
Местами даже прибрежная полоса выглядит совсем не привлекательно для туристов.
И среди всех этих контрастов «сердце» Триполи, прекрасное Средиземное море. В котором снуют танкеры.
В Средиземное море ежедневно выходят местные рыбаки.
И местные дети купаются до самого заката. А закаты здесь сказочно красивые.
Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис специально для ФАН из Триполи