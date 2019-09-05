Что означают для США слова Путина о производстве запрещенных ДРСМД ракет

Заявление президента России Владимира Путина является для США предупреждением об адекватных действиях Москвы в случае развертывания Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности у границ РФ, считает обозреватель газеты «Комсомольская правда», военный эксперт Виктор Баранец.

На встрече российского лидера и японского премьера Синдзо Абэ во время Восточного экономического форума во Владивостоке, которая состоялась 5 сентября, был поднят вопрос о российско-американском договоре о РСМД.

Путин заявил, что Россия начнет производить ракеты, запрещенные условиями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако Москва не будет первой заниматься их развертыванием, сказал президент в ходе пленарного заседания ВЭФ.

«Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать — а мы произведем такие же ракеты, разумеется — в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», — сказал российский президент.

Такое заявление Путина можно назвать «месседжем» для США, говорит Баранец. По его словам, американцев предупреждают о действиях со стороны России, которые последуют в случае размещения ими своих ракет.

«Ранее США через 16 дней после официального выхода из ДРСМД весьма успешно провели испытания ракеты, которая по своим ТТХ была запрещена договором. Таким образом, Путин посылает США сигнал, чтобы они притормозили со своим развертыванием ракет для того, чтобы не вызывать адекватную реакцию со стороны России. По сути Путин «зажигает красный свет» гонке вооружений по целому классу ракет. Смысл заключается в том, что мы не будем такие ракеты ставить до того момента, пока американцы их развертывают. Это тайный и открытый смысл заявления Путина», — заявил Баранец в беседе Федеральным агентством новостей.

Президент РФ уже заявлял, что Москва будет реагировать, если Вашингтон развернет свои ракеты средней и меньшей дальности, отмечает военный эксперт.

«Таким образом, мы даем США шанс одуматься. За Россией, как говорится, не заржавеет. Кроме того, мы владеем технологиями по разнообразным ракетам. Все помнят, что было продемонстрировано во время послания президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года. У нас достаточно ракет другого класса, которые с лихвой компенсируют развитие американцами ракет средней и меньшей дальности», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россию не радуют заявления США о размещении американских ракет в Южной Корее и Японии. По словам президента РФ, в Москве такой шаг Вашингтона считают контрпродуктивным для системы международной безопасности.

Напомним, ДРСМД был расторгнут по инициативе США 2 августа 2019 года. Поводом для выхода из договора для Вашингтона послужили безосновательные обвинения, направленные в сторону России: в США утверждали, что РФ якобы нарушает условия договора. При этом отступления от положений ДРСМД неоднократно были замечены за Штатами. Россия все обвинения в свой адрес опровергла.