Трое рабочих остаются под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

Москва, 5 сентября. Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося пятиэтажного здания в подмосковном поселке Новая Шурма. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, спасатели пока не нашли их.

«Рабочих пока найти не могут. Спасатели осмотрели подвал, но он чист», — сообщил собеседник агентства.

Четвертый рабочий в момент обрушения был на кране, он как раз и сообщил о случившемся, добавил источник. По его словам, есть вероятность, что конструкция не выдержит и повторно обрушится.

Отмечается, что на месте происшествия работают несколько десятков спасателей.