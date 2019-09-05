В Киеве испугались, что Россия может «выкупить» у Украины Крым и Донбасс

Киев, 5 сентября. Время снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель на Украине еще не наступило, потому что в условиях крайне бедной экономики страны все земельные участки мгновенно выкупят украинские олигархи и иностранцы. Об этом заявил сторонник Майдана философ Сергей Дацюк.

Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Ukrlife TV.

По мнению Дацюка, открытие рынка сельскохозяйственных земель на Украине (а украинские власти в 2020 году планируют создать рынок земли на 40 млн га) — бредовая идея. Дацюк испуган риском новых территориальных потерь и уверен, что сейчас Украина не в состоянии обеспечить все условия для успешной организации подобного рынка. Свою позицию он объяснил.

Во-первых, объяснил Дацюк, нельзя создать рынок прав на землю в точке экономического падения, в которой сейчас как раз находится Украина, признанная наибеднейшим государством в Европе. По мнению Дацюка, первыми, кто будет способен купить землю в таком случае, станут иностранцы и олигархи.

Рынок земельных прав (по Дацюку) может быть открыт только в точке относительного роста. Рост, в свою очередь, определяется наличием реальных держателей достаточного количества денег среди тех, кто работает с землей, для того, чтобы, прежде всего, ее купить, объяснил он.

Кроме того, по мнению майданного философа, такой возможностью якобы незамедлительно воспользуется Москва, выкупив Крым и Донбасс, тем самым «избавив себя от обвинений в оккупации».

«Мы потеряли Крым и почти уже потеряли часть Донбасса, а вы хотите открыть рынок? Первое, что сделает Россия — выкупит у вас Крым, потом выкупит другие земли. Зачем ей с нами воевать, если она тупо может это купить?» — задался вопросом Дацюк.

«Эксперт» считает, что не стоит продавать землю, когда страна ее теряет. По его мнению, необходимо завершить войну и вернуть территории, или же, в крайнем случае, привести их «в какой-то более-менее нормальный правовой статус», чтобы было понятно, что они принадлежат Украине, и другие государства не могут на них претендовать.

Хотя украинская сторона по-прежнему продолжает считать полуостров своей территорией, Крым воссоединился с Россией на законных основаниях.

Крымский полуостров стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума. Итоги голосования показали, что более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя выступили за воссоединение с Россией. Соответствующий договор подписал президент России Владимир Путин.