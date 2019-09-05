Кузнецова рассказала о планах вернуть группу российских детей из тюрем Сирии

Дамаск, 5 сентября. Четверых российских детей, обнаруженных в тюрьмах Сирии, планируют вернуть в Россию. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова по итогам визита в Сирию.

«Мы обнаружили наших детей в тюрьмах Сирии, и сейчас проведена работа по возвращению детей из тюрем САР... Дай бог, четыре ребенка мы вернем», — заявила Кузнецова.

По словам омбудсмена, вероятнее всего, это дети боевиков из незаконных вооруженных формирований в Сирии. Дети оказались в тюрьмах вместе с матерями, которые были осуждены на территории САР. Кузнецова уточнила, что возраст детей составляет от пяти до девяти лет.

«По сирийским правилам не должно быть детей в тюрьме, просто оставили их с мамой, не желая разлучать. Здесь благодаря этой позиции мы нашли этих детей», — добавила омбудсмен.

К настоящему моменту удалось связаться с родственниками одного ребенка, которые уже ждут его прибытия в Россию.

Кузнецова также добавила, что группа российских врачей направилась в сирийский лагерь беженцев Аль-Холь, чтобы взять пробы ДНК у детей, среди которых могут быть граждане России.

«Первым этапом будет забор ДНК у детей-потенциальных граждан РФ, в отношении которых есть информация, что их мамы – граждане РФ», — пояснила омбудсмен.

После получения результатов анализа ДНК будут определены дальнейшие шаги по возвращению российских детей на родину. Кузнецова отметила, что власти Сирии активно оказывают поддержку российской стороне в вопросе возвращения детей.

Лагерь беженцев Аль-Холь расположен в сирийской провинции Хасака. В нем находятся беженцы, которые спасались бегством от боевых действий в районе города Хаджин. На протяжении нескольких месяцев в районе Хаджина происходили боевые столкновения, в которых принимали участие курдские вооруженные отряды из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) при поддержке авиации коалиции во главе с США вели и боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). В СМИ неоднократно появлялась информация о гибели мирных жителей в результате неизбирательных авиаударов коалиции США.

В настоящее время в лагере находятся порядка 73 тысяч человек, большая часть из которых женщины и дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.