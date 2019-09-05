Деский хоспис оценил решение Медведева о закупке иностранных обезболивающих

Москва, 5 сентября. Детский хоспис «Дом с маяком» приветствовал решение правительства разрешить закупку иностранных обезболивающих. Об этом в четверг заявила директор хосписа Лидия Мониава.

« Нам каждый день писали мамы, что «у нас осталась одна таблетка», «что нам делать, лекарство закончилось», этот препарат нельзя прерывать, ребенок может умереть из-за этого, то, что правительство решило их купить, это очень здорово и правильно», — пояснила она ТАСС.

Мониава подчеркнула, что регистрация препарата «Фризиум» в России является решением системной проблемы. Кроме того, правительство правильно сделало, когда решило сразу же организовать закупку «Фризиума». Дело в том, что многие нелегальные перекупщики испугались и ушли с рынка, оставив родителей больных детей в безвыходной ситуации. Теперь же препарат можно будет купить официально.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку лекарств для детей из-за рубежа. По его словам, есть проблема с рядом препаратов для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Речь идет о препаратах, которые пока не производятся в России

Напомним, что еще в апреле глава правительства объявил о росте производства российских лекарств. Доля отечественной продукции в этой сфере выросла на 3,5%.