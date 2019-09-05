Британка с 13-м размером груди пожаловалась на тяжелую жизнь

Лондон, 5 сентября. 26-летняя жительница английского города Дартфорд в графстве Кент Элис Уискин пожаловалась на тяжелую жизнь из-за груди 13-го размера.

У Уискин необычная для девушки жалоба — британка недовольна слишком большим размеров груди. Дело в том, что за последний год бюст дамы увеличился на 5 размеров и на данный момент достиг 13-го.

«Изюминка» сделала жизнь женщины невыносимой — у нее постоянно болит спина, она не может ходить на большие расстояния, выполнять работу по дому, а также долго держать свою двухлетнюю дочь на руках.

Девушка копит деньги на операцию по уменьшению груди. Предполагается, что бюст британки врачи смогут уменьшить до шестого или пятого размера. Однако медики заранее предупредили молодую мать, что после этого она не сможет кормить детей грудью. Уискин смирилась с этой жертвой. Кроме того, она морально готова к тому, что ее грудь после четырехчасовой операции снова вырастет: об этом также ее предупредили специалисты.

Женщина пообещала пожертвовать удаленную ткань для излечившихся от рака груди пациентов, которые собираются восстанавливать молочные железы путем хирургического вмешательства, пишет «Газета Кемерова».

«Я хочу помочь тем, кому это нужно, — приводит ее слова Kent live. — Грудь — визитная карточка женщины».

Уискин не одинока со своей проблемой. В июне этого года стало известно о жительнице Таиланда, которая лишилась возможности передвигаться без костылей из-за груди, которая выросла до аномальных размеров. Врачи не могут поставить женщине диагноз и предложить ей какое-либо лечение. При этом медики убеждены, что это точно не онкологическое заболевание.