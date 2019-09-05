Гудков трусливо сбежал от выборов и расследований его махинаций и стал интернет-мемом

Москва, 5 сентября. Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, разочаровавшись проектом «умное голосование» скандального блогера Алексея Навального и разладом в «оппозиционных» кругах, сбежал на отдых в Болгарию, за что его уже прозвали «сачком».

Гудков за призывы к участию в незаконных митингах 14 и 27 июля провел 36 часов в спецприемнике, откуда за считанные дни до выборов улетел в Европу. Очевидно, бежать в Болгарию его вынудил провал «борьбы против системы» и прокурорская проверка, которая разоблачила финансовые махинации отца и сына Гудковых.

Сторонники разочаровались в провокаторе из-за его поступка и прозвали «сачком» несостоявшегося кандидата, прервавшего свою «борьбу» на полпути и уехавшего загорать в теплые края.

В комментариях на странице фальсификатора в Facebook пользователи Сети возмутились тем, что он бросил своих сторонников в Москве прямо в преддверии выборов. При этом они констатировали, что сторонники Навального, очевидно, вряд ли по достоинству оценят такой малодушный поступок, потому что и сам блогер, и его протеже уже не раз променивали «борьбу» на поездки по миру.

Напомним, Гудкова не допустили до выборов из-за его решения сфальсифицировать подписи избирателей. Провокатором была сформирована целая подпольная «фабрика», позже ее сотрудники решили обратиться в полицию и рассказать о махинациях и творящемся беззаконии. В итоге 18,4% подписей, собранных за него, оказались недействительными. Согласно закону, допустимый процент брака составляет 10%.

Гудков, а также другие протеже Навального, среди которых Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций, решили выразить свое недовольство законным недопуском на выборы посредством акций в столице.

Несмотря на то, что так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными, а также найденную «фабрику» по рисовке автографов, «оппозиционеры» практически еженедельно проводят в Москве митинги, которые, как правило, заканчиваются беспорядками. Таким образом они пытаются надавить на избирательные комиссии.

Как удалось выяснить отделу расследований Федерального агентства новостей, Гудков и его отец Геннадий зарабатывают порядка 200 миллионов рублей в месяц на полигоне ТБО «Воловичи», за время «защиты» которого были убиты десятки людей из числа конкурентов и не возбуждено ни одного уголовного дела. Владельцам достается около 60% прибыли.

Кроме того, Гудковы зарабатывают на налоговых махинациях, рэкете и крышевании жилищно-коммунальных компаний. Их коллекторы, которые даже не представляются гражданам, выбивают долги по капремонту. Гудковы отказались от официального оформления, и сейчас их подчиненные решают вопрос задолженностей в частном порядке за крупные суммы денег. При этом не раз становилось известно о грубых методах работы коллекторов, которые заваривают должникам двери, сжигают подъезды и угрожают по телефону.