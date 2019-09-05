Беглов пожертвовал политическими очками из-за переноса открытия станций метро ради людей

Новые станции метро Фрунзенского радиуса почти готовы к эксплуатации. В их безопасности для пассажиров врио губернатора Александр Беглов захотел убедиться лично. Инспекция показала, что некоторые детали требуют доработки. Потому он решил отложить открытие, наплевав на предвыборную гонку.

Пожертвовав собственными политическими очками в преддверии выборов губернатора Санкт-Петербурга, Александр Беглов решил отложить открытие станций: безопасность петербуржцев он поставил выше собственного электорального рейтинга. Пока что станции работают в тестовом режиме, без пассажиров. Открыть станции для горожан планируют через две недели.

По словам градоначальника, в новом здании метрополитена есть некоторые проблемы с водой: случаются протечки, однако сейчас их оперативно устраняют специалисты. Александр Дмитриевич подчеркнул: безопасность граждан — его главный приоритет.

Политолог Юлия Стрелкова считает, что решение отложить открытие метро в разгар избирательной кампании, хоть и не простое, но в дальнейшем может неожиданно сыграть Беглову «на руку».

«За тот недолгий срок, что Александр Дмитриевич исполняет обязанности губернатора Северной столицы, он успел зарекомендовать себя как надежного и хозяйственного человека. Его электоральный рейтинг достаточно высок: сейчас Беглова готовы поддержать примерно 53-55% петербуржцев. То, что он готов отказаться от пары лишних процентов в соцопросах в угоду комфорту и безопасности жителей города, характеризует его исключительно с положительной стороны. Многих избирателей такое решение не оставит равнодушными, и, в конечном итоге, действующий градоначальник может выиграть несколько тысяч голосов. Политтехнологи советовали ему открыть станции несмотря ни на что, но он поступил по совести», — считает эксперт.

Фрунзенский радиус — южный участок фиолетовой ветки петербургского метро. Стоимость проектирования трех станций обошлась в 895 миллионов рублей, строительство — в почти 34 миллиарда рублей. Строительные работы начались в 2013 году, подрядчиком выступил ОАО «Метрострой».

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в Единый день голосования — 8 сентября 2019 года. Помимо действующего главы города Александра Беглова, на пост претендуют Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия» и Михаил Амосов от «Яблока».