Милонов сравнил «умное голосование» Навального с продажным глянцем из 90-х

Москва, 5 сентября. Американский режиссер Мигель Фрэнсис-Сантьяго выпустил документальный фильм «Русская рулетка», в котором рассмотрел последствия «умного голосования» Алексея Навального.

Режиссер показал последствия консолидированного голосования по указке, которое предлагает Навальный. Примером такого голосования стала ситуация во Владимирской области. В прошлом году на выборах губернатора владимирцы консолидировано проголосовали против экс-главы региона, единоросса Светланы Орловой. Губернатором был выбран кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

Однако уже через десять месяцев стали видны последствия такого выбора. Ситуация в регионе приблизилась к катастрофической: ликвидированы крупные промышленные предприятия, заморожено дорожное строительство, а также из Владимирской области переехал всероссийский форум «Территория смыслов».

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя «умное голосование» Навального, отметил, что глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» осознает утопичность и популизм своих идей. Парламентарий отметил, что Навальный позволяет себе громкие заявления только потому, что знает, ему не придется по ним отвечать. При этом блогер в своих деяниях не руководствуется элементарной логикой.

Милонов назвал «оппозиционную» шайку соратников Навального кучкой циников и лицемеров, которых не волнуют реальные смыслы. Что касается «умного голосования», его Милонов сравнил с конкурсами красоты из 90-х годов, когда все титулы «князей, дворян и графов» покупались.

«Когда любой папик может свою красаву за некоторое количество денег объявить самой красивой. И все эти пластмассовые короны красоты в большом количестве надеваются на волосы. Поэтому умное голосование – это из разряда глянцевого журнала, который издает никому не известная компания под названием «Лучшие люди России». За некоторое количество денег вас могут напечатать на обложке», – заявил Милонов в комментарии «ПолитЭксперту».

Депутат отметил, что как бы Навальный не пытался выставить свою позицию за мнение народа, рано или поздно информационный пузырь лопнет и останется лишь суровая реальность. Милонов считает, что это стало результатом расхождения виртуальной поддержки и реального положения дел. Депутат напомнил и о ситуации с юристом «ФБК» Любовью Соболь, которой пришлось искать своих сторонников на кладбищах и включать в подписные листы «мертвые души». Соболь уличили в подделке 14% подписей и отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации.

Навальный представил проект «Умное голосование» 3 сентября. В списки «умного голосования» включены кандидаты в Мосгордуму, рекомендованные Навальным. Блогер дал инструкцию своим последователям, за кого нужно голосовать. По странному стечению обстоятельств 35 рекомендованных Навальным лиц из 45 оказались представителями КПРФ, что наталкивает на мысль о сговоре между главой так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и КПРФ. Кроме того, среди рекомендованных Навальным лиц встречаются дебоширы, не слишком воспитанный судья, диванный коммунист, продажный глупец и многие другие интересные персонажи.

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев обратил внимание на список кандидатов в Мосгордуму, за которых предлагает голосовать Навальный, и предположил, что блогер может использовать свой проект для сведения личных счетов с конкурентами по оппозиционному лагерю.