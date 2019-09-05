США не гнушаются рекламой секретного оружия, провоцируя Россию. Колонка Евгения Беня

На эстонском телевидении в программе журналистских расследований «Очевидец» прошла информация, что в Эстонии с 2014 года находится засекреченная военная база, где тренируется спецназ США.

Американский полковник, а по совместительству старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер прямо на объекте рассказал журналистам, что спецназ США, размещенный в Эстонии, непосредственно курируется командованием специальных операций в Штутгарте. Как известно, с 2016 года НАТО публично заявляет о своей стратегии сдерживания России, а в Польшу и Прибалтику направлены дополнительные силы альянса.

Тем не менее, журналисты RT в своем telegram-канале выразили удивление тем, что эстонские корреспонденты нашли информацию о финансировании секретного объекта на открытом сайте, легко выяснили местоположение базы и не только смогли снять ее фасад, но и без проблем записать комментарий американского ответственного лица.

Специально для Федерального агентства новостей ситуацию комментирует международный эксперт, публицист Евгений Бень.

Вслед за информацией о секретной американской базе в Эстонии, по навязчиво случайному совпадению, первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер, поведал на весь мир другую засекреченную информацию. Она касалась намерений американской стороны испытать до конца этого года запрещенную Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракету. Согласно имеющейся информации, это — баллистическая ракета наземного базирования средней дальности.

Кстати, еще за год до заявления президента США Дональда Трампа в октябре 2018 года, американский военно-промышленный комплекс основательно занялся производством ракет, не соответствовавших параметрам ДРСМД.

У лидеров США и России в последние месяцы наметились контуры переговорного процесса. Это следовало из встречи лидеров стран на полях G20 в Японии, а также разговора по телефону, в котором Трамп предложил президенту России Владимиру Путину помочь с тушением лесных пожаров. Однако позже, тот же Трамп подписал введение новых антироссийских, так называемых «химических» санкций.

Тем не менее, на саммите G7 в Биаррице 45-й президент США проявил просто беспрецедентную настойчивость, желая превратить «семерку» в «восьмерку» с участием никого не просившей об этом России. А потом превознес до небес итальянского премьера Джузеппе Конте, разделившего с ним это стремление. По мере приближения президентских выборов Трамп все чаще примеряет имидж миротворца.

Все это вызывает обеспокоенность и смятение у обученных в последние годы к быстрому реагированию антироссийских сил всея Земли, для которых важно, чтобы энергия, направленная против Москвы, не ослабевала и не давала сбои.

Отсюда лицемерное театрализованное, заточенное на неприязни к России, действо в Гданьске, приуроченное к 80-летию начала Второй мировой войны, на которое демонстративно не пригласили Владимира Путина. А следом якобы утечка информации об американской военной базе в Эстонии и громкое декларирование закрытых ракетных испытаний. И то, и другое похоже на спланированные рекламные акции.

Все это нужно, чтобы нагнетать напряженность, усиливая противоречия и упреждая любую замаячившую на горизонте вероятность смягчения отношений. Кроме того, тем самым производится давление на Россию в надежде, что со временем она пойдет на новый ДРСМД — с условием американского доминирования.

Программа же максимум — спровоцировать Москву на рискованные для российской экономики вложения в гонку вооружений, аналогичные безудержным вливаниям периода советского застоя. Только в нынешней России сегодня не лыком шиты, чтобы поддаваться на подобные пиар-провокации.