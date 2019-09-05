Обнаженная Собчак прикрылась книгой Богомолова и намекнула на свадьбу

Москва, 5 сентября. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram провокационный снимок с книгой своей второй половины — режиссера Константина Богомолова. Звезда сфотографировала обнаженную нижнюю часть тела, спрятав интимное место за обложкой.

«—А как же принципы? —Я не могу забыть ваши твердые принципы —Я тоже о них не забываю… А ты знаешь мой самый твердый принцип? —Нет —До свадьбы — ни-ни!!!» — подписала снимок Собчак.

Подписчики телеведущей не могли оставить фотографию без внимания, причем некоторые комментаторы раскритиковали снимок.

«Нет принципов!!! Нет совести! Нет стыда! Все исчезло, осталось только бесстыдствовать!!!» — возмущается bambarbiakerkudu.

«Тетя, совсем ку-ку?! Бешенство матки у тети», — написала ivannaivanovva.

«Складки на брюхе для привлечения внимания», — отмечает gaetanokaridi.

«Одного пропиарила, теперь второго. Интересно, вам за это платят?» — спросила aleksaniantsmargarita, намекая на Максима Виторгана — бывшего мужа Собчак.

Однако нашлись и подписчики, которым понравилось фото. Кроме того, некоторые увидели в посте телеведущей намек на скорую свадьбу с Богомоловым.

«Ждем симметричного фото Гения с твоей «Брак высшего сорта», — написала подруга Собчак и блогер Ника Белоцерковская.

«Скоро», — оставила загадочный комментарий певица Глюкоза.

«Будьте счастливы, Ксения Анатольевна, мне за вас радостно!» — пожелала barhatova.an.

«Ксения, восхищаюсь вашей внутренней свободе!» — написала svetlaya.yoga.

«Когда не знаешь, как всем рассказать, что у тебя свадьба в следующую пятницу», — прокомментировала iibelluccii.

Отметим, что слухи о свадьбе Богомолова и Собчак появились еще месяц назад. Предполагается, что церемония бракосочетания звездной пары состоится 13 сентября, пишут «Дни.ру».