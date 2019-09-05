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Глава ПНС назвал диалог и консультации способом преодолеть кризис в Ливии

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Глава ПНС назвал диалог и консультации способом преодолеть кризис в Ливии

Триполи, 5 сентября. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж прокомментировал дипломатические методы урегулирования конфликта в стране.

Глава ПНС Ливии заявил, что дипломатия, диалог и консультации не означают отступления от варианта сопротивления и победы над агрессией. Об этом Саррадж сообщил во время встречи со спикером Палаты представителей в Триполи Аль-Садиком Аль-Кахайли. Кроме того, в ходе встречи стороны договорились совместно работать над урегулированием кризиса в стране.

Вооруженный конфликт в Ливии продолжается с апреля текущего года. Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар начал наступление на Триполи под предлогом «освобождения города от террористов». Вооруженные формирования, поддерживающие ПНС, в ответ провели операцию «Вулкан гнева». В результате боев в Триполи, по информации ВОЗ, на данный момент погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения. Беженцами стали около тысячи человек.

Ранее Саррадж заявил, что рассчитывает на проведение всеобщих выборов в стране до конца 2019 года. По его словам, ливийские граждане всех регионов страны выдвинули инициативу по урегулированию внутреннего кризиса и достижению стабильной политической ситуации. Однако это уже не первое заявление о проведении выборов в Ливии. В феврале текущего года главы ПНС и ЛНА уже договаривались провести выборы в стране.

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