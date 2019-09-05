Путин проведем на «Восточном» совещание по развитию космодрома

Москва, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по развитию космодрома «Восточный». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«6 сентября Путин посетит космодром «Восточный». Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности, стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2», а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса «Ангара» и город Циолковский», — говорится в сообщении.

После осмотра глава государства проведет рабочее совещание на тему развития инфраструктуры космодрома.

Ранее, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин заявил о планах по привлечению иностранных партнеров к работе над проектом. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, строящийся космодром является опорной точкой российской космонавтики. Он дает возможность запускать космические корабли и аппараты со своей территории, а не с арендованного у Казахстана «Байконура». Роскосмос рассчитывает после окончательного открытия «Восточного» перейти на ежемесячные запуски.

Напомним, что космодром «Восточный» строится с 2011 года. В апреле 2016 года с него было впервые выведено на орбиту три спутника. В 2022 году с «Восточного» планируется запустить беспилотный корабль «Федерация», а в 2024 году — корабль с экипажем.

Космодром находится в 45 км от города Свободный Амурской области. Благодаря такой отдаленности траектория полета ракет не проходит над густонаселенными районами России или над территорий иностранных государств.