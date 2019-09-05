Депутат Рады назвал политически ангажированным скандал вокруг NewsOne

Киев, 5 сентября. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной. Об этом он заявил в эфире телеканала 112.UA.

Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne.

«Я считаю, это мое личное мнение, решение политически заангажировано, юридически не мотивировано. И сегодня иначе как реальным давлением на свободу слова лично я оценить эту ситуацию не могу», — сказал Шуфрич 112.UA.

Депутат выразил надежду, что телеканал продолжит работу, и украинцы не станут «свидетелями прекращения вещания одного из самых рейтинговых каналов»

Он рассказал, что в отношении Нацсовета Украины по вопросам радио и ТВ в настоящее время проводится расследование.

«В данный момент правоохранительные органы проводят расследование по поводу возможных злоупотреблений во время проведения тендеров и возможного присвоения бюджетных средств», — добавил Шуфрич.

Ранее телеканал «Россия 1» анонсировал телемост, который должен был состояться меду ним и телеканалом NewsOne 12 июля в 18:00. Но анонс вызвал недовольство украинских журналистов и политиков, а Генеральная прокуратура Украины даже возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены» в связи с планами о проведении телемоста.

В результате 8 июля украинский телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил NewsOne внеплановую проверку.

По данным украинских СМИ, в команде нового лидера страны Владимира Зеленского ранее звучали заявления о том, что там всерьез задумываются, как признать «антигосударственными» любые заявления в поддержку мирного урегулирования на основе минских соглашений (включая особый статус Донбасса), а также о том, чтобы обеспечить Нацсовету по вопросам телевидения и радио эффективные рычаги, чтобы он мог наказывать за это.

Поэтому, по словам украинских политологов, события вокруг телеканала NewsOne могут быть частью непростой политической игры новой украинской власти.

По данным инсайдеров, наиболее «ястребиная» часть нового киевского истеблишмента планирует забрать или закрыть каналы, формально принадлежащие депутату «Оппозиционный блок» Тарасу Козаку — 112 Украина, NewsOne и ZiK.