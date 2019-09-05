Братскую могилу жертв террористов вскрыли в Хаме войска Сирии — видео ФАН

Очередная братская могила найдена на севере провинции Хама — в освобожденном недавно городе Аль-Латамина. Солдаты Сирийской арабской армии (САА) изъяли оттуда останки нескольких человек. Предположительно все они — военнослужащие, которых убили террористы, ранее занимавшие данные территории.

Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН), работающие в САР на передовой в Идлибской зоне, запечатлели вскрытие массового захоронения на видео.

Ранее военные обнаружили в Аль-Латамине и другую братскую могилу. Найдены останки 10 человек. Предполагается, что все они были убиты в других местах, а в населенный пункт боевики свозили тела для захоронения. Сейчас устанавливается личность погибших, после чего их тела передадут семьям.

Начиная с 23 августа, подразделения САА очистили от боевиков города Аль-Латамина, Кафр-Зета и поселки Латмин и Мурек. Сейчас провинция Хама практически полностью освобождена от джихадистов. В это время сирийская армия продолжает двигаться по направлению к Идлибу, где находится сосредоточение террористических группировок.

Инженерные части войск САР между тем продолжают осмотр освобожденной местности на севере Хамы. Недавно, в частности, им удалось обнаружить разветвленные сети туннелей боевиков, пролегающие под городами Аль-Латамина, Кафр-Зета и их предместьями. Наши сирийские корреспонденты ранее спускались в туннели исламистов, после чего они прислали эксклюзивные кадры из террористического подземелья.