Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Зеленского пока не планируется

Владивосток, 5 сентября. Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока в планах нет», — сказал Песков в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос, планируется ли на ближайшие дни телефонный разговор Путина и Зеленского для завершения темы по обмену удерживаемыми лицами.

Представитель Кремля добавил, что необходимые контакты по теме обмена между Россией и Украиной осуществляются.

Ранее президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме провел встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, на которой была обсуждена тема обмена заключенными между Москвой и Киевом. Глава российского государства сообщил, что решение по обмену будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. Путин полагает, что предстоящий обмен будет масштабным, и это хороший шаг к нормализации отношений между странами.

Напомним, в августе этого года в прессе стали появляться сообщения о возможном обмене заключенными между Москвой и Киевом.