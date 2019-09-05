Замаскированную Пугачеву сфотографировали в аптеке рядом с «Виагрой»

Москва, 5 сентября. Сотрудники одной из аптек узнали замаскированную народную артистку СССР Аллу Пугачеву и попросили ее сделать совместный снимок. Фотография появилась в фан-аккаунте в Instagram.

Чтобы не привлекать к себе внимание, эстрадная артистка надела черные солнцезащитные очки. Однако они не помогли исполнительнице остаться незамеченной.

Фанаты Пугачевой в комментариях к опубликованной фотографии восхитились поступком известной певицы, которая не отказала работникам аптеки в фотосессии. Однако, нашлись и те, кто принялся рассматривать задний фон.

Как пишут «Дни.ру», некоторым особо наблюдательным пользователям удалось разглядеть на снимке упаковки с «Виагрой», стоящие на полке недалеко от исполнительницы.

Ранее народная артистка СССР в передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ обратилась к фанатам с «последним словом». Пугачева посмеялась над своим возрастом и высказываниями в ее адрес с мнением о том, что звезде давно уже пора завершить концертную деятельность. Она иронично назвала себя «старой и больной женщиной».

Тем временем в фан-аккаунте исполнительницы и ее семьи в Instagram появился архивный видеоролик, на кадрах которого артист и телеведущий, а также муж Примадонны российской эстрады Максим Галкин откровенно рассказал, что полюбил супругу безотчетно — не за возраст и не за статус, а за то, какой женщиной она является.