Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал на своей странице в Facebook документ Минобороны Украины под грифом «для служебного пользования», свидетельствующий о деградации и вымирании украинской армии, лишь усилившихся при президенте Владимире Зеленском.

Депутат Алексей Журавко, проработавший в V-VI созывах украинского парламента, опубликовал в Facebook документ, предназначенный для внутреннего пользования Минобороны Украины. На 20 страницах перечислены «случаи правонарушений, учтенных в структурных подразделениях Минобороны и Вооруженных сил Украины».

«Это просто тихий ужас. Обязательным составляющим деградации армии Украины, конечно же, являются поголовные пьянки и потребление наркотиков. Вы ознакомитесь с десятками случаев только в этом документе. Гниющая армия обязательно должна иметь в себе широкое распространение неуставных отношений, дедовщины, когда старослужащие солдаты или контрактники с офицерами чмырят, издеваются, насилуют в разных извращенных формах, бьют, унижают, калечат и убивают молодых солдат. В этом документе вы это также увидите. Геи, как грибы, множатся в местах дислокации воинских подразделений. В этом документе вы увидите, как военные насилуют девушек, как в пьяном виде давят беспомощных пешеходов, отбирают мобильные телефоны, калечат людей, если те начинают оказывать сопротивление. Вы увидите, как офицеры военных комиссариатов на местах наживаются баснословными взятками, требуя их за то, чтобы дать «заказчикам» липовые документы о прохождении военной службы. Обязательным элементом гниющей армии Украины является и расхищение оружия и боеприпасов в армейских подразделениях и их продажа всем, кто пожелает дать деньги», — так Алексей Журавко вкратце пересказал содержание документа, который ему прислали источники из Минобороны Украины.

В беседе с Федеральным агентством новостей украинский парламентарий подчеркнул, что описываемые в документе случаи были зарегистрированы уже после избрания Владимира Зеленского президентом Украины. По словам Журавко, это говорит о том, что бывший комик продолжает политику своего предшественника, несмотря на то, что на выборы он шел, играя роль его полной противоположности.