Петербургские следователи признали подделкой фото «избитого» в «Крестах-2» арестанта

Санкт-Петербург, 5 сентября. Петербургские следователи назвали фейком фотоснимок «избитого» в «Крестах-2» арестанта. По их словам, вместо крови были использованы «красящие вещества», «пресс-хат» в следственном изоляторе не обнаружено. Об этом сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета РФ​​​.

Ранее ФСИН заявила, что по результатам проверки в СИЗО трех сотрудников петербургских «Крестов-2» отправили в отставку, еще 20 человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Такая мера была избрана для сотрудников учреждения после того, как в Сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация якобы организовала в «Крестах-2» «пресс-хаты» — камеры, где одни арестанты по приказу руководства пытают других, выбивая показания за наличные.

В результате разгорелся скандал, к проверкам приступили ФСИН, Генпрокуратура и СК. Позднее заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев сообщил РИА Новости, что внутренняя проверка выявила «большое количество нарушений содержания осужденных», факты избиений и вымогательств. Параллельно с этим сам видеоролик, с которого началось разбирательства, оказался подделкой.

По данным следствия, в ролике, опубликованном в СМИ, имеется запись нанесения ударов потерпевшему, в том числе фото мужчины с якобы телесными повреждениями.

«Установлено, что на фотографии изображен другой арестованный. Он пояснил, что для имитации видимости телесных повреждений использовались красящие вещества», — следует из релиза ведомства.

Обращение в адрес администрации СИЗО якобы от имени потерпевшего произносит другой заключенный, уточнило следствие.

Отмечается, что имеются сведения, что указанные снимки телесных повреждений и видеозапись обращения осуществлены в период с 10 по 14 июля текущего года, следовательно, до вымогательства. В ведомстве добавили, что видеомонтаж ролика сделан не в СИЗО.

Помимо этого, в отдельное производство выделены материалы в отношении сотрудников учреждения на предмет халатности.

В настоящее время заведено уголовное дело о вымогательстве у упомянутого арестанта. Как считает следствие, его избивали сокамерники, требуя 20 тысяч рублей, однако получили лишь три тысячи.