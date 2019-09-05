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Камерун направил в ЦАР 1100 миротворцев

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Камерун направил в ЦАР 1100 миротворцев

Банги, 5 сентября. Камерун направил 1100 миротворцев в Центральноафриканскую Республику в рамках миссии ООН МИНУСКА.

«Будьте достойны доверия, оказанного вам. Когда вы отправляетесь туда, вы также работаете на безопасность нашей страны», — говорится в обращении министерства обороны Камеруна к военнослужащим.  

Новый контингент состоит из 750 солдат и 350 жандармов. Впоследствии он пополнится миротворцами из 14 стран, которые также будут присланы в рамках МИНУСКА.

Напомним, что Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) работает с 2014 года. Она призвана сдержать эскалацию конфликта и способствовать мирному урегулированию.

Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда в стране вспыхнули столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. В результате конфликта погибли шесть тысяч человек, около миллиона жителей республики были вынуждены покинуть свои дома.

В августе минувшего года в столице Судана, Хартуме, прошли переговоры о путях разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс «Селека» и «Антибалака». По итогам переговоров стороны подписали Хартумскую декларацию, в которой было объявлено о создании центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР.

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Источник: Abangui
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